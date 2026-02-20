Reforma laboral: los siete diputados Misioneros votaron a favor
Con el respaldo de los siete legisladores por Misiones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
El proyecto obtuvo 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención, y deberá regresar al Senado debido a modificaciones introducidas durante el debate.
Acompañaron la iniciativa Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa (Frente Renovador Neo); Diego Hartfield y Maura Gruber (La Libertad Avanza); y Emmanuel Bianchetti (PRO Misiones), quienes se sumaron al bloque mayoritario que permitió sancionar la norma en general.