Diputados aprobó la reforma laboral y el proyecto volverá al Senado

En medio de movilizaciones en todo el país y un paro general de la CGT, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley de Modernización Laboral, luego de realizar modificaciones al texto proveniente del Senado. Ahora, deberá volver a la Cámara alta en busca de su sanción definitiva.

La iniciativa tuvo 135 votos positivos y 115 negativos en la votación en general, y ahora para ser convertida en ley deberá ser ratificada por el Senado, ya que se eliminó el artículo 44 que establecía una rebaja de los salarios para los trabajadores que tengan un accidente o enfermedad, fuera del ámbito laboral.

El proyecto fue aprobado con el voto favorable de La Libertad Avanza, Innovación Federal, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Producción y Trabajo, Independencia, y algunos diputados monobloquistas.

En cambio votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, y los monobloques de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

En la votación en particular, el oficialismo logró blindar cada uno de los 26 títulos y 218 artículos del proyecto de reforma laboral.

Ese incluye artículos polémicas como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales, y el desfinanciamiento del INCAA.

El trámite continuará en el Senado y por ese motivo, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para este viernes a las 10, con el objetivo de emitir dictamen y así poder llevarlo al recinto el viernes 27 de febrero, en la antesala a la Asamblea Legislativa en la que el presidente Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.

El Gobierno nacional celebró la media sanción

Tras la aprobación en la Cámara baja, la Oficina del Presidente de la República Argentina celebró la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, promovida por el presidente Javier Milei.

“La aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio”, se lee en el comunicado difundido en las redes oficiales.

Luego, en su cuenta personal de X, el presidente Milei festejó: “Histórico. Argentina será grande nuevamente. VLLC”.

Con información de Noticias Argentinas