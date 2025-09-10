Recortes en Posadas: El Concejo avanza en una reestructuración interna

El Concejo deliberante de Posadas unificó áreas y absorbió direcciones. Esta medida es la continuidad de una decisión política de renunciar al aumento paritario en el salario de los ediles.

En consonancia con las políticas implementadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante avanzó en su reestructuración interna.

Con la finalidad de lograr un Estado más eficiente, el legislativo redujo los cargos de directivos y de funcionarios. Esta medida es la continuidad de una decisión política de renunciar previamente al aumento paritario en el salario de los concejales.