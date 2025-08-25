Nublado y frío

Este lunes se presenta una jornada con abundante nubosidad y condiciones inestables en el norte de la provincia, donde se esperan lluvias leves y lloviznas durante la tarde.

Por la mañana, el ambiente será frío, mientras que por la tarde se mantendrá fresco, acompañado de vientos provenientes del sector sur que soplarán con velocidades moderadas y ráfagas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 6 °C y 9 °C y máximas que alcanzarán los 17 °C en Posadas, con una sensación térmica mínima de 5 °C registrada en Apóstoles. La calidad del aire se mantendrá buena, a pesar del frío matutino y la inestabilidad en el norte, donde las precipitaciones oscilarán entre 2 y 4 milímetros.

Para mañana martes, un flujo de aire húmedo seguirá produciendo tiempo inestable en la zona norte, conservando las probabilidades de lluvias leves y lloviznas, aunque con posibilidad de mejoras en el resto de la provincia, donde disminuirá la nubosidad. El amanecer continuará frío, aunque las temperaturas irán en aumento durante la tarde, alcanzando máximas estimadas en 21 °C para Posadas, con mínimas de alrededor de 5 °C en Oberá y sensación térmica que puede descender a 3 °C. Los vientos mantendrán dirección sur, sureste y suroeste, con velocidades suaves a moderadas y ráfagas que podrían superar los 30 km/h. La calidad del aire seguirá siendo buena, y la probabilidad de nieblas y neblinas se mantiene baja.

A partir del miércoles, el tiempo mejorará notablemente gracias al desplazamiento de la masa de aire frío y la circulación de vientos del noreste, lo que propiciará un ascenso gradual de las temperaturas y condiciones estables en toda la provincia.

La jornada transcurrirá con escasa nubosidad y abundante presencia solar, generando un ambiente similar al de la primavera y manteniendo estas condiciones agradables al menos hasta el viernes siguiente. Las temperaturas máximas llegarán a los 25 °C en Puerto Iguazú, y las mínimas rondarán los 9 °C en Apóstoles, con sensación térmica cercana a los 8 °C.

Los vientos serán suaves, del sureste y noreste, con una calidad del aire buena y sin probabilidad de precipitaciones. Así, la región disfrutará de un final de semana semana más templado y estable tras un inicio fresco y con lluvias dispersas.