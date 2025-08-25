Comienza el tratamiento del presupuesto 2026 para Misiones

La Legislatura de Misiones comenzará este lunes el análisis del proyecto de Presupuesto 2026, a través de la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes.

De esta forma, comenzará una ronda de reuniones con los responsables de ministerios y organismos para que expliquen la planificación y el destino de los fondos previstos para el próximo ejercicio financiero.

A cuatro billones noventa y dos mil novecientos noventa y cinco millones setecientos quince mil pesos ($4.092.995.715.000) asciende el presupuesto presentado por el gobernador Hugo Passalacqua y como viene siendo política de Estado del gobierno provincial, casi el 70% estará destinado a la inversión social, educación y salud pública. “Los misioneros sostenemos, con firmeza y en unidad, el rumbo de una provincia que crece gracias al esfuerzo de su gente”, escribió en su red social X, el mandatario provincial al realizar la presentación.

Este lunes, el tratamiento arrancará con la Secretaría Energía, luego será el turno de Electricidad de Misiones, la Dirección General de Arquitectura, el Ministerio del Agro y la Producción, la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar y el Ministerio de Deportes.

El martes, harán lo propio el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social.