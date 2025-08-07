Multitudinaria celebración por San Cayetano: fe, pedidos y reclamos en todo el país

Este jueves se celebra en toda la Argentina el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, con multitudinarias muestras de fe y esperanza en un contexto de crisis social y económica.

La misa central fue presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien saludó a los fieles y pidió fuerzas “para caminar con esperanza”, lema que enmarcó toda la jornada.

La devoción a San Cayetano también movilizó a miles de creyentes en Posadas, donde desde muy temprano los fieles se acercaron a la parroquia del barrio Yacyretá para participar de las actividades litúrgicas y comunitarias.

“Desde hace más de 30 años soy devota de San Cayetano. Hoy estoy sirviendo en acción de gracias por mi trabajo y el de mi familia. Le pido paz para el pueblo y para el mundo entero”, expresó María Fernanda Cabral, una de las servidoras de la parroquia.

El clima de fe se vive en un entorno familiar y solidario, con puestos donde se venden pancitos bendecidos, velas, pastelitos y artículos religiosos. Toda la recaudación será destinada al mantenimiento de la parroquia durante el año. “No queremos que falte el pan en la mesa de nadie”, agregó una de las colaboradoras.

“Hoy el trabajo es una bendición, por eso vine a agradecer”, dijo Jorge, otro feligrés que se acercó conmovido por la situación del país.