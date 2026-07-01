El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones creó el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), una nueva herramienta destinada a centralizar toda la información sobre las infracciones a la normativa ambiental en la provincia.

La medida representa un avance en la gestión y fiscalización ambiental, ya que por primera vez permitirá contar con un sistema unificado para registrar sanciones, identificar reincidencias y optimizar el seguimiento de los expedientes.

Hasta el momento, la provincia no disponía de un registro único que reuniera esta información, lo que dificultaba el análisis integral de las infracciones y la articulación entre las distintas áreas del Ministerio. El RePIA permitirá organizar y sistematizar la información sobre las sanciones ambientales, facilitando la planificación de las tareas de fiscalización y la emisión del Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), un documento que hasta ahora no existía de manera sistematizada. El registro comprenderá infracciones vinculadas a la actividad acuícola, bosques nativos, áreas naturales protegidas, manejo del fuego, evaluación de impacto ambiental, monumentos naturales, productos fitosanitarios, fauna silvestre, recursos hídricos, residuos y conservación de suelos.

El registro deberá tener información detallada sobre el expediente, la identificación del infractor, la normativa vulnerada, la descripción de la infracción, la sanción aplicada, las medidas de remediación impuestas y su estado de cumplimiento, además de la fecha en que la sanción quedó firme y la existencia de reincidencias.

La inscripción en el RePIA tendrá efectos administrativos mientras permanezca vigente. Entre ellos, impedirá acceder a nuevas autorizaciones o permisos ambientales, subsidios, líneas de crédito e incentivos fiscales vinculados al área, mantener determinadas autorizaciones, integrar comisiones de consulta ambiental, operar en Áreas Naturales Protegidas y ejercer como Consultor en Estudios de Impacto Ambiental. No obstante, el Ministerio de Ecología podrá establecer excepciones debidamente fundadas por razones de interés público.

Los plazos de permanencia en el registro variarán según cada caso: tres años cuando la sanción haya sido cumplida en término, tres años desde el cumplimiento total si existió un convenio de pago, hasta el efectivo cumplimiento cuando la sanción permanezca incumplida y cuatro años en los casos de reincidencia.

Como complemento del nuevo sistema, el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA) será obligatorio para iniciar cualquier trámite ante el Ministerio de Ecología cuando el sistema entre en vigencia. Este documento tendrá una validez de seis meses e informará la situación del solicitante respecto del registro, constituyéndose en un requisito clave para acceder a permisos, autorizaciones y otros beneficios vinculados a la gestión ambiental.

Con la puesta en marcha del RePIA, Misiones fortalece las herramientas de control, promueve una mayor transparencia en la gestión pública y consolida un sistema de fiscalización más eficiente, que contribuye al cumplimiento de la normativa ambiental y a la protección de los recursos naturales de la provincia.