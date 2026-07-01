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Frío polar ingresa a Misiones

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Desde esta noche arrancan las lluvias y tormentas sobre el centro/norte de Misiones, tal como se venía informando previamente.

Después comenzará a ingresar una masa de aire frío de origen polar que actuará brevemente sobre nuestra región, provocando dos días con heladas y temperaturas de un digito.

Viernes (3) de junio: Heladas débiles a moderadas en zonas Sur y Centro de Misiones. Temperaturas mínimas entre 1°C/3°C.

En la zona norte no se preven heladas, los termómetros rondarán los 5°C.

Sábado (4) de junio: Heladas débiles en zonas bajas del sur y centro de Misiones.
Temperaturas mínimas entre 3°/4°C.
*En la zona norte no se preven heladas, los termómetros rondarán los 6°C.

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