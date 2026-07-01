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Tiempo inestable con probables tormentas

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Se intensifica la inestabilidad en toda la provincia con lluvias y tormentas. Se prevé que las precipitaciones sean más intensas en la mitad norte, donde no se descartan ráfagas fuertes y la caída de granizo.

Tras una mañana fresca, las temperaturas máximas ascenderán por la tarde, propiciando un ambiente más templado.

Precipitaciones: se esperan entre 10 y 41 mm. Probabilidad de precipitación: 41/70 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 26 °C para Iguazú y la mínima sería 11 °C en Apóstoles con una sensación térmica de 9°C.

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