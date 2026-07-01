Desde hoy, Misiones elimina el pago a cuenta en puestos fiscales

A partir de hoy, la Agencia Tributaria Misiones (ATM) pone en marcha un nuevo sistema de control fiscal que implica un cambio sustancial en la operatoria tributaria sobre rutas provinciales: dejará de cobrarse el pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los puestos de control.

La medida, que tendrá una vigencia inicial de 12 meses, forma parte del paquete de anuncios realizados por el gobernador Hugo Passalacqua durante la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, y busca modernizar el esquema de fiscalización con herramientas digitales.

El nuevo régimen fue establecido mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y firmado por la directora general de la ATM, Belén Gregori, quien estará a cargo de su implementación administrativa.

El sistema tradicional de cobro en ruta será reemplazado por un esquema de fiscalización digital, que incluye la creación de un padrón de contribuyentes actualizado de manera permanente y notificaciones a través del domicilio fiscal electrónico.

Además, se incorporará el Formulario SR-341 Informativo, que deberá completarse antes del traslado de mercaderías y presentarse en los puestos de control junto con la documentación correspondiente.

Según estimaciones oficiales, la medida tendrá un impacto directo en la mayoría del universo tributario provincial: alrededor de 16.500 pequeños y medianos contribuyentes, sobre un total de aproximadamente 17.300 inscriptos, quedarán automáticamente excluidos del pago a cuenta.

En tanto, las 873 grandes empresas continuarán alcanzadas por el régimen, aunque ya no deberán realizar el pago en los controles de ruta. En su caso, el cumplimiento pasará a un sistema digital, mensual y simplificado.