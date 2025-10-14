Lunes soleado

Luego del paso de un frente frío que provocó lluvias en toda la provincia, las condiciones del tiempo comenzarán a estabilizarse durante la madrugada de este lunes. El ingreso de una masa de aire seco proveniente del sur favorece la mejora del clima y el desarrollo de una jornada mayormente soleada.

Se espera que la nubosidad remanente, especialmente en el norte de la provincia, se disipe hacia el amanecer. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h, y no se descartan ráfagas de entre 30 y 40 km/h durante algunos momentos del día.

No se pronostican precipitaciones, aunque persiste una leve probabilidad del 5 al 20%, y la posibilidad de formación de nieblas o neblinas es baja. La calidad del aire se mantiene en niveles buenos.

En cuanto a las temperaturas, se estima una máxima de 27 °C en Puerto Iguazú y una mínima de 13 °C en Apóstoles, configurando un inicio de semana con clima templado y sin sobresaltos meteorológicos.