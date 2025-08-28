La Legislatura trataría la renuncia de Pedro Puerta

La Cámara de Representantes de Misiones analizará este jueves la renuncia a su banca del diputado Pedro Puerta de Activar.

Según pudo saber Radio Up, la Comisión interna del Poder Legislativo daría dictamen para que, luego, el pleno de los diputados misioneros decida si la acepta, cuestión que se da por hecho por parte de los bloques oficialista y opositores.

De concretarse el dictamen, se podría solicitar la incorporación al Boletín de Asuntos Entrados y al Plan de Labor, ambos sobre tablas, para dar por terminada la cuestión este mismo jueves.

El siguiente paso, que es comunicar la misma al Tribunal Electoral, se daría al día siguiente para que su sucesor asuma la próxima semana. Se trata de Juan Ahumada, oriundo también de Apóstoles, quien completará algo más de dos años de mandato que deja Puerta.

Pedro Puerta decidió alejarse de la vida política cuando se detuvo y envió a juicio a su compañero de bancada, Germán Kiczka el año pasado.

Antes de la condena, Puerta fue solicitando continuas licencias.

Cuando las criticas aumentaban por su falta de cumplimiento laboral parlamentario, Puerta presentó su renuncia y viajó a Asia para participar de ferias comerciales yerbateras.