El Gobierno nacional habilitó el traslado de feriados que coincidan con los fines de semana

El Gobierno nacional estableció que los feriados nacionales trasladables que coincidan con un sábado o domingo podrán moverse al lunes siguiente o al viernes anterior, según lo disponga la Jefatura de Gabinete. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante el Decreto 614/2025.

La decisión busca completar una laguna legal de la Ley 27.399, que ya establecía el traslado de feriados cuando caen en martes, miércoles, jueves o viernes, pero no contemplaba los casos de sábado o domingo. El decreto argumenta que no trasladarlos en esos días desvirtuaría su naturaleza de “feriados trasladables”.

La Jefatura de Gabinete fue designada como Autoridad de Aplicación y será la encargada de decidir, en cada caso, si el feriado se traslada al lunes inmediato posterior o al último viernes anterior.

El texto del decreto señala que esta medida responde a la intención de garantizar fines de semana largos y se alinea con criterios de la Corte Suprema sobre la interpretación de las leyes.

La norma entró en vigencia el mismo día de su publicación.