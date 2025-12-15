lunes, diciembre 15, 2025
Kako Sartori asumiría como jefe de Gabinete en reemplazo de Llera

El intendente de Campo Grande, Carlos “Kako” Sartori, sería el nuevo jefe de Gabinete o Ministro Coordinador de Hugo Passalacqua, en reemplazo de Héctor “Kiko” Llera.

Kako es intendente de Campo Grande y referente de los jefes comunales al encabezar la CODEIM, un perfil clave para su nueva posición, con llegada a los jefes comunales del interior.

Según fuentes cercanas a la Rosadita, la oficialización de este nombramiento sería inminente, aunque se desconoce aún si Sartori pedirá licencia en Campo Grande para retornar en caso de que su tarea tenga un plazo determinado.

 

