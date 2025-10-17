Falleció el dirigente radical Hernán Damiani

El reconocido dirigente radical Hernán Damiani falleció este miércoles a los 65 años, tras sufrir una descompensación mientras participaba de un debate político transmitido en vivo por el programa «Dólar Blue» de La Casa del Streaming.

El trágico episodio se produjo cuando Damiani, quien se desempeñaba como candidato suplente de la UCR misionera para las elecciones del 26 de octubre, se encontraba exponiendo sus ideas durante el debate. Sus interlocutores fueron los primeros en percatarse de la emergencia y brindaron los primeros auxilios, pero el cuadro resultó irreversible.

Trayectoria

Damiani, abogado de profesión, fue un histórico referente del radicalismo misionero con una extensa carrera pública que incluyó bancas en el Congreso Nacional, la Legislatura provincial y el Concejo Deliberante de Posadas. Desde el retorno de la democracia en 1983 mantuvo una activa participación política, llegando a presidir en múltiples oportunidades el centenario partido radical.