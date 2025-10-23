Elecciones: El transporte público será gratuito este domingo
En el marco de las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán este domingo 26 de octubre, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, informó que el transporte público será libre y gratuito en toda la provincia.
La medida regirá desde las 00:00 hasta las 23:00 horas y busca facilitar el traslado de los ciudadanos a los centros de votación, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el ejercicio democrático.
El beneficio alcanza a los servicios urbanos, suburbanos e interurbanos operados por empresas que utilizan el sistema de boleto electrónico, según precisó el mandatario en sus redes sociales.