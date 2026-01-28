Lluvias y tormentas, desde mañana en Misiones

Luego de varios días de calor intenso, la Dirección General de Alerta Temprana anticipó un cambio gradual en las condiciones del tiempo en Misiones.

Para este miércoles se espera un incremento de la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde.

El porcentaje de precipitación se ubica en torno al 65 por ciento. A pesar de la aparición de los primeros núcleos de tormenta, el ambiente seguirá siendo cálido a caluroso, con temperaturas máximas cercanas a los 34°C en localidades como Montecarlo.

El cambio más marcado llegará el jueves, con el ingreso de un sistema de baja presión que favorecerá el desarrollo de tormentas generalizadas en toda la provincia desde el mediodía. Se estiman acumulados de entre 8 y 18 milímetros y una probabilidad de lluvias del 73 por ciento.

Si bien el calor no desaparecerá de forma inmediata, se prevé un leve descenso térmico. En Posadas, la temperatura máxima rondaría los 33°C, mientras que en el noreste provincial las mínimas podrían ubicarse en torno a los 20°C, generando un moderado alivio tras las jornadas sofocantes de los últimos días.