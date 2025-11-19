Dos ex policías a prisión perpetua por torturar y matar a Guirula en 2014

El Tribunal Penal Dos de Posadas condenó este martes a prisión perpetua a la ex oficial Lourdes Tabárez y al ex suboficial Ricardo Escobar por la tortura seguida de muerte de Carlos Guirula, ocurrida el 19 de julio del 2014.

En el mismo fallo, los jueces Gregorio Busse, Fernando Verón y Miguel Mattos sentenciaron a Lucas Saravia Allosa y Carlos Da Silva a 4 años de prisión por “omisión de comisión de tortura”, pena que se consideró cumplida por el tiempo de detención preventiva, por lo que ambos recuperaron la libertad.

La resolución también absolvió por el beneficio de la duda a Carlos Zidorak y Claudio Servián, decisión que contrastó con el pedido del fiscal Vladimir Glinka, quien había solicitado penas de entre 6 y 7 años para ambos. Tras la lectura, en la sala se mezclaron abrazos de los liberados con la emoción contenida de la familia Guirula. “Yo en un momento pensé que esto ya no iba a salir, así que fue un cierre, sobre todo para mis hijos”, expresó Nora Acosta, viuda de la víctima.

Durante el juicio se acreditó que Guirula fue detenido en un motel y luego brutalmente golpeado, con traumatismos en el cráneo y el tórax que derivaron en su muerte. El forense Carlos Wolheim detalló que la víctima tenía “lesiones puntiformes compatibles con arrastre” y que su tórax estaba “calcado y compatible con la plantilla de un calzado”.

En su última declaración, Tabárez pidió perdón y sostuvo: “No va a volver a la vida su hijo señora, no va a volver a la vida nadie… Yo fui simplemente a cumplir mi trabajo”. Escobar también pidió que la sentencia “sea lo justo para todos”.

Los fundamentos del fallo se conocerán el 4 de diciembre, mientras la familia de Guirula siente que, tras más de una década, la Justicia “dio un cierre” a un caso que marcó a toda la comunidad misionera.