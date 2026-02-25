CTERA convocó a un paro nacional docente

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo 2 de marzo, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo en varias jurisdicciones.

La decisión fue adoptada durante el Congreso Ordinario y Extraordinario de la entidad, que reunió a representantes sindicales de todo el país. La jornada de protesta formará parte de un plan de acción más amplio que incluirá movilizaciones, caravanas e intervenciones públicas en distintas ciudades.

Entre los principales reclamos, el gremio exige la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación y la restitución de fondos específicos destinados al sistema educativo, como el FONID. También solicitaron una nueva Ley de Financiamiento Educativo que incremente el presupuesto del sector.

Durante el encuentro, la secretaria general Sonia Alesso presentó un informe sobre la situación política y económica y su impacto en la educación pública y las condiciones laborales del sector.

Además, la organización manifestó su rechazo a iniciativas que, según expresaron, podrían afectar el carácter público del sistema educativo, y ratificó su postura en defensa de la escuela pública, el salario docente y los regímenes jubilatorios del sector.