Corrientes: los comicios cerraron con una participación cercana al 70% y se aguardan primeros resultados

Las elecciones en Corrientes para elegir nuevo gobernador finalizaron este domingo pasadas las 18 con una participación cercana al 70%, de acuerdo a datos oficiales. Los primeros resultados del escrutinio provisorio comenzarán a conocerse a partir de las 20:30, informó la Justicia Electoral de la provincia.

Aunque la jornada comenzó con algunas demoras por ausencias de presidentes de mesa, los contratiempos fueron arreglados y no hubo grandes sobresaltos a lo largo de un día que, en la capital, fue soleado, con una temperatura que superó los 30 grados.

Más de 950 mil correntinos estuvieron habilitados para sufragar en la compulsa de este domingo, que marcará un cambio de época para el distrito, ya que el actual mandatario, Gustavo Valdés, no cuenta con reelección. En vez de eso, encabezó la boleta para senador provincial de su frente Vamos Corrientes.