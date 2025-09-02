martes, septiembre 2, 2025
Lo último:
PolíticaUltimas Noticias

Corrientes: los comicios cerraron con una participación cercana al 70% y se aguardan primeros resultados

Argenta Plus

Las elecciones en Corrientes para elegir nuevo gobernador finalizaron este domingo pasadas las 18 con una participación cercana al 70%, de acuerdo a datos oficiales. Los primeros resultados del escrutinio provisorio comenzarán a conocerse a partir de las 20:30, informó la Justicia Electoral de la provincia.

Aunque la jornada comenzó con algunas demoras por ausencias de presidentes de mesa, los contratiempos fueron arreglados y no hubo grandes sobresaltos a lo largo de un día que, en la capital, fue soleado, con una temperatura que superó los 30 grados.

Más de 950 mil correntinos estuvieron habilitados para sufragar en la compulsa de este domingo, que marcará un cambio de época para el distrito, ya que el actual mandatario, Gustavo Valdés, no cuenta con reelección. En vez de eso, encabezó la boleta para senador provincial de su frente Vamos Corrientes.

También te puede gustar

Senadores dieron media sanción al reparto de ATN y del impuesto a los combustibles

Argenta Plus

Se habilitó el Programa de Motoguadañas y Motosierras

Argenta Plus

Messi explotó de bronca contra la AFA antes de la final: «Qué desastre son»

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *