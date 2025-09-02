Inestabilidad, lluvias y tormentas

Después de un domingo marcado por lluvias intensas, ráfagas de viento y tormentas aisladas en gran parte de Misiones, el inicio de la semana estará todavía condicionado por la inestabilidad y nuevas advertencias meteorológicas.

Este domingo, hasta las 18.00 horas habían caído en Posadas 21 milímetros de agua, mientras que las temperaturas registraron una máxima de 25,4°C, cerca del mediodía, mientras que la mínima fue de 19,9°C.

En tanto, para este lunes 1 de septiembre se espera un panorama todavía inestable, con abundante nubosidad, lluvias y tormentas que afectarán primero a las zonas Sur y Centro de la provincia, y que podrían desplazarse hacia la zona Norte durante la tarde, según el reporte de la Dirección de Alerta Temprana.

Esta formación de nuevas celdas de tormenta podría venir acompañada de ráfagas de viento entre 30 y 70 kilómetros por hora, e incluso de caída de granizo en forma localizada.

Las precipitaciones estimadas para este lunes se ubican entre 5 y 15 milímetros, especialmente en zonas Sur y Centro. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C de mínima y los 27°C de máxima.

El martes 2 y el miércoles 3 continuarán las condiciones de nubosidad variable, calor y probabilidad de lluvias aisladas, con máximas de hasta 31 °C, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales de Posadas (OPAD) emitió advertencias de nivel amarillo para ambas jornadas, por la posibilidad de tormentas y chaparrones.