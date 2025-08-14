Copa Libertadores: River se mide hoy ante Libertad

River llega a este compromiso tras empatar sin goles ante Independiente en Avellaneda por el Torneo Clausura. Aunque no sumó victorias en sus últimos dos partidos, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se mantiene líder de la Zona B y afronta este partido como su primera gran prueba del semestre.

La defensa es un dolor de cabeza para el Muñeco: Germán Pezzella sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, Lucas Martínez Quarta padece un esguince de rodilla, y Paulo Díaz arrastra una sinovitis, aunque estará presente en el encuentro junto a Sebastián Boselli. Lautaro Rivero, que debutó en el clásico, no integra la lista de buena fe de la Copa Libertadores, limitando aún más las opciones defensivas.

En ataque, River tampoco contará con Sebastián Driussi ni Maximiliano Salas, ambos lesionados. El ex Austin sufrió un esguince severo en el ligamento interno del tobillo izquierdo, mientras que el reciente refuerzo desde Racing tiene un esguince de rodilla. Se espera que ambos reaparezcan en el partido de vuelta.

Por su parte, Libertad llega tras un empate 1-1 frente a Deportivo Recoleta por la liga paraguaya. La principal preocupación del Gumarelo es la lesión de su arquero titular, Rodrigo Morínigo, quien sufrió un pinchazo en el muslo y apunta a perderse el duelo ante River.

En su lugar, ingresará Martín Silva, arquero uruguayo que vuelve tras una larga recuperación. A pesar de estar sexto en la liga paraguaya, el DT Sergio Aquino presentó un equipo titular fuerte en el último partido.

Formación de Libertad vs. River

Libertad (DT: Sergio Aquino): Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarin, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar.

River (DT: Marcelo Gallardo): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.

