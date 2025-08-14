jueves, agosto 14, 2025
La inflación de julio fue de 1,9%

La inflación de julio aceleró con respecto al mes previo y se ubicó levemente por encima de las proyecciones del mercado al marcar 1,9%. Si bien la suba estuvo fuertemente impulsada por las vacaciones de invierno, la inflación núcleo se ubicó por debajo del 2%.

De esta forma, el IPC acumula en lo que va del año un 17,3%, mientras que la interanual quedó en el 36,6%, según informó el INDEC.

Cabe remarcar además que, según el REM que publica el Banco Central, la suba general de precios iba a estar en el orden del 1,8%. De esta forma, la inflación aceleró por segundo mes consecutivo pero se mantiene por debajo del 2%.

La división de mayor aumento en el mes fue recreación y cultura (+4,8%), debido a las vacaciones de invierno, seguida de transporte (+2,8%), por subas en el boleto de transporte público. La división con mayor incidencia se ubicó en alimentos y bebidas que avanzó 1,9% por aumentos en verduras, tubérculos y legumbres, carnes y derivados y pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en transporte.

Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron bebidas alcohólicas y tabaco (+0,6%) e indumentaria (-0,9%). A nivel de las categorías, los precios estacionales (+4,1%) lideraron el incremento, seguidos de regulados (+2,3%) e IPC núcleo (+1,5%), la medición más baja de enero de 2018. Además, la media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó por debajo de 1,7% y fue la más baja desde noviembre de 2017.

 

 

 

 

