Encarnación reabre su estación de trenes, remodelada y en la ubicación original

Este jueves reabrirá la estación de trenes de Encarnación en su ubicación original sobre la calle Tupasy Rapé, en el sector paraguayo del paso internacional que conecta con Posadas.

El regreso a este punto fue confirmado por Ferrocarriles Casimiro tras recibir una notificación de último momento de Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA).

La mudanza forma parte del plan integral de modernización impulsado por FEPASA, que busca ofrecer un servicio más seguro, ágil y cómodo para los usuarios. Según datos oficiales, entre 2.500 y 3.000 personas utilizan el tren internacional cada día, un número que podría aumentar con la llegada del WRC Bueno Rally del Paraguay y el arribo estimado de más de 250.000 visitantes a Itapúa.

La nueva terminal se ubica antes del cruce de calle, lo que reducirá riesgos para los pasajeros. El edificio cuenta con 600 metros cuadrados de superficie cubierta, sanitarios inclusivos, Wi-Fi gratuito, andén con barras de seguridad, centro de información, señalética, bancos de espera, salida especial hacia taxis y plataformas de transporte, seguridad privada y oficinas para trámites fronterizos.

En paralelo, se llevaron a cabo trabajos en la vía férrea para reforzar la seguridad. Se instaló vallado perimetral, pasos a desnivel controlados por guardias, barreras de prevención y cartelería de advertencia en puntos estratégicos.

El programa de modernización también incluyó el recambio de 200 durmientes, la nivelación y corrección de geometría de las vías, la instalación de 650 metros de iluminación, nueva cartelería y un refuerzo en la presencia policial y privada en la zona.

Con estas obras, las autoridades esperan optimizar el flujo de pasajeros en el paso internacional ferroviario y garantizar mejores condiciones para el cruce diario entre Encarnación y Posadas.