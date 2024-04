Cinco menores heridos, dos graves, tras despistar en la costanera

Cinco estudiantes de entre 16 y 17 años resultaron gravemente heridos en un accidente automovilístico registrado ayer por la tarde en la Costanera de Posadas, en cercanías a la zona de la playa El Brete, cuando se dirigían a una clase de educación física, todos ellos alumnos de quinto año del Instituto Santa María de esta capital, en lo que pudo haber sido una tragedia.

Los estudiantes tuvieron que ser rescatados por los bomberos de la Policía. Dos de ellos fueron intervenidos quirúrgicamente y su estado es delicado, mientras otro quedó internado en observación y los restantes fueron dados de alta, según se confirmó desde el hospital.

De acuerdo con lo que se pudo saber, los jóvenes viajaban a bordo de un 207 cuando alrededor de las 13:40 y por causas que son materia de investigación, quien guiaba el rodado perdió el control del mismo, despistó e impactó contra un poste. Los heridos fueron identificados como Tomás M. (17), Damián J. C. (17), Lucas C. (17), Juan Cruz M. (17) y Máximo F. (16), quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” de Posadas, algunos en ambulancia y dos de manera particular por el padre de uno de los menores. Intervino la Seccional 16ta, cuyos efectivos secuestraron el rodado a los fines periciales.

Al nosocomio se acercaron autoridades del Instituto y compañeros de los accidentados para interiorizarse de su situación.