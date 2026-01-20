Buen tiempo y temperaturas en ascenso

Este martes se presentará con condiciones de estabilidad atmosférica en toda la provincia, con cielo parcialmente nublado y una tarde que se tornará calurosa, según el pronóstico meteorológico.

La influencia de una masa de aire seco garantizará el buen tiempo durante la jornada, mientras que los vientos predominantes del sector suroeste, especialmente en la zona Centro, contribuirán a mantener un ambiente agradable durante la mañana y la noche. Sin embargo, la intensa radiación solar elevará las temperaturas por la tarde, por lo que se recomienda extremar precauciones entre las 11:00 y las 16:00 horas.

No se esperan precipitaciones para el día de hoy. La probabilidad de lluvias es muy baja, estimada entre el 5 y el 10 %, al igual que la posibilidad de nieblas y neblinas.

Los vientos soplarán del sureste y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h, aunque no se descartan ráfagas de entre 20 y 40 km/h. La calidad del aire será regular.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial alcanzaría los 32 °C en Eldorado, con una sensación térmica de 33 °C, mientras que la mínima se registraría en Montecarlo, con 14 °C.