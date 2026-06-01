Tras una semana desaparecida, hallaron el cuerpo sin vida de Agostina Vega

El desenlace más temido se confirmó este sábado en Córdoba. Tras seis días de intensa búsqueda, las autoridades hallaron sin vida a Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuya desaparición había generado una profunda conmoción en la provincia y mantenía en vilo a gran parte del país.

El hallazgo se produjo en un sector descampado cercano al barrio Ampliación Ferreyra, en la zona sudeste de la capital cordobesa. La noticia fue confirmada por fuentes judiciales y marcó un giro definitivo en una investigación que hasta ahora tenía como principal hipótesis la privación ilegítima de la libertad.

En el lugar trabajaban desde temprano efectivos policiales, equipos especializados de rastreo y funcionarios provinciales, entre ellos el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. La búsqueda se había concentrado en ese sector durante los últimos días luego de la aparición de nuevas evidencias obtenidas a partir de registros de cámaras de seguridad y análisis de telefonía celular.

Según trascendió, imágenes captadas por un domo policial mostraban al único detenido ingresando y retirándose de la zona en un horario considerado clave para la investigación. Además, el cruce de datos telefónicos lo ubicó en el mismo lugar y momento.

Ante el hallazgo, el fiscal Raúl Garzón convocó de urgencia a los abogados de las partes involucradas. No se descarta que en las próximas horas se produzca una modificación en la calificación legal que pesa sobre el sospechoso, quien hasta ahora estaba acusado de privación ilegítima de la libertad.