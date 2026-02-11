Temperaturas elevadas y riesgo alto de incendios

El calor agobiante continúa marcando el pulso de los primeros días de febrero y el Servicio Meteorológico Nacional renovó este domingo los avisos por temperaturas extremas, con impacto directo en zonas del norte de Misiones, específicamente para los departamentos de Montecarlo, General Manuel Belgrano, Eldorado y Puerto Iguazú, donde se esperan máximas cercanas a los 37 y 39 grados.

Según los registros y pronósticos oficiales, el fenómeno se sostiene desde hace varios días sin un alivio térmico significativo, lo que incrementa los riesgos para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.

En paralelo, la OPAD informó que las condiciones meteorológicas actuales -altas temperaturas, baja humedad y períodos de viento- ubican al índice de peligrosidad de incendios en nivel alto, una situación que eleva las probabilidades de focos ígneos tanto en áreas rurales como en zonas periurbanas y remarca que esto implica que cualquier foco puede propagarse rápidamente, por lo que se solicita extremar cuidados, evitar quemas, no arrojar colillas ni residuos inflamables y dar aviso inmediato ante la detección de humo o fuego.

Recomendaciones

Las recomendaciones difundidas por el Ministerio de Salud y el SMN incluyen: