River venció a Godoy Cruz

Por la quinta fecha del Torneo Clausura, River derrotó 4-2 a Godoy Cruz en un estadio Monumental repleto. Con doblete de Driussi y Galoppo, y el debut del misionero Juan Portillo, el millonario dejo una buena imagen en ataque, pero una muy endeble en defensa, donde Azumendi, delantero de los mendocinos, aprovecho y marco un doblete.

Con este resultado se mantiene puntero en la zona B con 11 puntos y volvió al triunfo luego de los dos empates por torneo local, una buena noticia pensando en la triple competencia que viene afrontando el millonario.

Gallardo armó un equipo mixto y roto jugadores pensando en el jueves, donde deberá mejorar, lo que fue su desempeño en el partido de ida contra Libertad, en Paraguay, por Copa Libertadores, donde empató. El millonario buscará la victoria de local y avanzar a octavos del torneo continental.