Por razones de seguridad, postergan el inicio de la Estudiantina posadeña

El desfile de apertura de la Estudiantina 2025, previsto para este viernes en Posadas, fue postergado tras un pedido formal de la Policía de Misiones. La decisión fue tomada en conjunto con el Ministerio de Educación, la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) y la Municipalidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de participantes y asistentes.

Según explicaron las autoridades, la medida está vinculada a investigaciones judiciales en curso por hechos de violencia recientes. El propósito es que la tradicional celebración estudiantil pueda desarrollarse en un entorno seguro para los más de 5.000 jóvenes, docentes y familias que cada año participan del evento.

Seguridad y reflexión colectiva

La suspensión temporal busca no solo prevenir riesgos, sino también reforzar el carácter cultural y festivo de la Estudiantina. Desde la organización subrayaron que «se trata de una fiesta pensada para la convivencia, la alegría y el respeto, y que los episodios de violencia que motivaron la medida no representan a la mayoría de los estudiantes».