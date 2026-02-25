Passalacqua elimina niveles jerárquicos en el Ejecutivo provincial
El gobernador Hugo Passalacqua firmó el Decreto N° 267, una medida de amplio alcance que redefine la estructura interna del Poder Ejecutivo provincial. La norma elimina niveles jerárquicos en prácticamente todas las jurisdicciones y ordena adecuar los organigramas en un plazo de 90 días.
La decisión se apoya en las facultades otorgadas por la Ley I – N° 70 (Ley de Ministerios), que habilita al Ejecutivo a adoptar medidas para garantizar el adecuado funcionamiento de la administración pública. En los considerandos, el decreto habla de “racionalización”, “modernización” y “agilización” de la estructura estatal, se destaca que algunos niveles jerárquicos, vigentes desde hace años, presentan un funcionamiento que hace aconsejable su eliminación para dotar de mayor coherencia y eficiencia a la estructura estatal, y sostiene que la medida no responde a un sobredimensionamiento de personal.
El punto central es la supresión de niveles jerárquicos intermedios: direcciones generales, direcciones, coordinaciones, secretarías privadas y otras unidades de conducción. Las áreas que dependían de esas estructuras no necesariamente desaparecen, pero pasan a depender directamente de la “Unidad Superior” de cada ministerio o secretaría. En la práctica, se acorta la cadena de mando.
Se eliminan, entre otras, las siguientes estructuras:
- Coordinación de Gestiones Interinstitucionales (Dirección)
- Subcomisionado Área de Frontera
- Economía Social y Familiar (Subsecretaría)
- Prensa (Dirección General)
- Tablero de Comando del Gobierno Provincial
- Políticas Territoriales y Desarrollo de Capital Humano (Subsecretaría)
- Atención a Instituciones
- Asuntos Oficiales y Gestión de Apoyo
- Difusión e Imagen Visual Provincial
- Secretaría Privada Adjunta
- Seguimiento y Evaluación
- Vinculación y Enlace
En el Ministerio de Gobierno se suprimen direcciones como:
- Gestión Administrativa
- Técnica
- Participación y Control Ciudadano
- Promoción y Concientización Comunitaria
- Coordinación contra el Interior y Violencias
- Técnica de Formación e Informática Ejecutiva
- Legal y Técnica
- Servicios
- Información Pública
En Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos:
- Secretaría Privada
- Direcciones de Gestión, Programas y Proyectos
- Asuntos Jurídicos (Dirección General)
- Registraciones y Rendiciones de Cuentas
- Despacho
- Organización Logística
- Atención Integral
- Gestión y Articulación
En el Ministerio de Desarrollo Social se suprimen:
- Secretaría Privada
- Coordinación de Gestión Operativa y Estratégica
- Gestión Interior
- Estrategias de Comunicación y Difusión
- Planificación Estratégica de Políticas de Integración
- Innovación de Gestión
En Salud Pública se eliminan:
- Coordinación General de Asesores
- Recursos Humanos (Dirección)
En el Ministerio del Agro y la Producción se suprimen estructuras como:
- Secretaría Privada
- Economía Agraria y Sistema de Información
- Cooperación y Capacitación
- Gestión Territorial y Desarrollo Productivo
- Gerencia de Asuntos Jurídicos
- Personal
- Administración
- Contabilidad y Presupuesto
- Planificación
- Economía Forestal
- Servicios Financieros
En el Ministerio de Ecología se eliminan:
- Unidad Técnica
- Investigación, Desarrollo y Promoción Educativa
En el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se suprimen:
- Secretaría Privada
- Coordinación General de Asesores
- Direcciones pedagógicas y técnicas
- Escuelas con Orientación Productiva
- Coordinaciones técnicas
- Asuntos Jurídicos
- Innovación y Vinculación Tecnológica
- Estudios Prospectivos
- Administración y Finanzas
Otros ministerios y secretarías alcanzadas en los cuales también se suprimen estructuras son:
- Ministerio de Acción Cooperativa
- Ministerio de Trabajo y Empleo
- Ministerio de Turismo
- Ministerio de Deportes
- Ministerio de Industria
- Secretaría de Estado de Energía
- Secretaría de Agricultura Familiar
- Secretaría de Cultura
- Secretaría de Prevención de Adicciones
- Secretaría de Cambio Climático
En muchos casos se eliminan secretarías privadas, coordinaciones generales de asesores, direcciones administrativas y técnicas, consolidando funciones bajo la órbita directa de las Unidades Superiores. Se trata, en términos políticos, de una de las reestructuraciones administrativas más amplias de los últimos años en la provincia. No crea nuevas áreas ni modifica competencias sustantivas, pero sí altera el mapa interno del Ejecutivo.
El decreto enfatiza que Misiones mantiene históricamente una de las menores relaciones de empleados públicos por habitante del país, una aclaración que funciona como respuesta preventiva ante posibles lecturas de ajuste. Sin embargo, la norma no dispone cesantías ni despidos, sino la eliminación de escalones jerárquicos intermedios. Las funciones continuarán bajo dependencia directa de las máximas autoridades de cada jurisdicción.
Con esta decisión, el Ejecutivo provincial inicia un proceso de rediseño organizacional que deberá completarse en los próximos 90 días, redefiniendo el mapa jerárquico del Estado misionero.