Passalacqua elimina niveles jerárquicos en el Ejecutivo provincial

El gobernador Hugo Passalacqua firmó el Decreto N° 267, una medida de amplio alcance que redefine la estructura interna del Poder Ejecutivo provincial. La norma elimina niveles jerárquicos en prácticamente todas las jurisdicciones y ordena adecuar los organigramas en un plazo de 90 días.

La decisión se apoya en las facultades otorgadas por la Ley I – N° 70 (Ley de Ministerios), que habilita al Ejecutivo a adoptar medidas para garantizar el adecuado funcionamiento de la administración pública. En los considerandos, el decreto habla de “racionalización”, “modernización” y “agilización” de la estructura estatal, se destaca que algunos niveles jerárquicos, vigentes desde hace años, presentan un funcionamiento que hace aconsejable su eliminación para dotar de mayor coherencia y eficiencia a la estructura estatal, y sostiene que la medida no responde a un sobredimensionamiento de personal.

El punto central es la supresión de niveles jerárquicos intermedios: direcciones generales, direcciones, coordinaciones, secretarías privadas y otras unidades de conducción. Las áreas que dependían de esas estructuras no necesariamente desaparecen, pero pasan a depender directamente de la “Unidad Superior” de cada ministerio o secretaría. En la práctica, se acorta la cadena de mando.

Se eliminan, entre otras, las siguientes estructuras:

Coordinación de Gestiones Interinstitucionales (Dirección)

Subcomisionado Área de Frontera

Economía Social y Familiar (Subsecretaría)

Prensa (Dirección General)

Tablero de Comando del Gobierno Provincial

Políticas Territoriales y Desarrollo de Capital Humano (Subsecretaría)

Atención a Instituciones

Asuntos Oficiales y Gestión de Apoyo

Difusión e Imagen Visual Provincial

Secretaría Privada Adjunta

Seguimiento y Evaluación

Vinculación y Enlace

En el Ministerio de Gobierno se suprimen direcciones como:

Gestión Administrativa

Técnica

Participación y Control Ciudadano

Promoción y Concientización Comunitaria

Coordinación contra el Interior y Violencias

Técnica de Formación e Informática Ejecutiva

Legal y Técnica

Servicios

Información Pública

En Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos:

Secretaría Privada

Direcciones de Gestión, Programas y Proyectos

Asuntos Jurídicos (Dirección General)

Registraciones y Rendiciones de Cuentas

Despacho

Organización Logística

Atención Integral

Gestión y Articulación

En el Ministerio de Desarrollo Social se suprimen:

Secretaría Privada

Coordinación de Gestión Operativa y Estratégica

Gestión Interior

Estrategias de Comunicación y Difusión

Planificación Estratégica de Políticas de Integración

Innovación de Gestión

En Salud Pública se eliminan:

Coordinación General de Asesores

Recursos Humanos (Dirección)

En el Ministerio del Agro y la Producción se suprimen estructuras como:

Secretaría Privada

Economía Agraria y Sistema de Información

Cooperación y Capacitación

Gestión Territorial y Desarrollo Productivo

Gerencia de Asuntos Jurídicos

Personal

Administración

Contabilidad y Presupuesto

Planificación

Economía Forestal

Servicios Financieros

En el Ministerio de Ecología se eliminan:

Unidad Técnica

Investigación, Desarrollo y Promoción Educativa

En el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se suprimen:

Secretaría Privada

Coordinación General de Asesores

Direcciones pedagógicas y técnicas

Escuelas con Orientación Productiva

Coordinaciones técnicas

Asuntos Jurídicos

Innovación y Vinculación Tecnológica

Estudios Prospectivos

Administración y Finanzas

Otros ministerios y secretarías alcanzadas en los cuales también se suprimen estructuras son:

Ministerio de Acción Cooperativa

Ministerio de Trabajo y Empleo

Ministerio de Turismo

Ministerio de Deportes

Ministerio de Industria

Secretaría de Estado de Energía

Secretaría de Agricultura Familiar

Secretaría de Cultura

Secretaría de Prevención de Adicciones

Secretaría de Cambio Climático

En muchos casos se eliminan secretarías privadas, coordinaciones generales de asesores, direcciones administrativas y técnicas, consolidando funciones bajo la órbita directa de las Unidades Superiores. Se trata, en términos políticos, de una de las reestructuraciones administrativas más amplias de los últimos años en la provincia. No crea nuevas áreas ni modifica competencias sustantivas, pero sí altera el mapa interno del Ejecutivo.

El decreto enfatiza que Misiones mantiene históricamente una de las menores relaciones de empleados públicos por habitante del país, una aclaración que funciona como respuesta preventiva ante posibles lecturas de ajuste. Sin embargo, la norma no dispone cesantías ni despidos, sino la eliminación de escalones jerárquicos intermedios. Las funciones continuarán bajo dependencia directa de las máximas autoridades de cada jurisdicción.

Con esta decisión, el Ejecutivo provincial inicia un proceso de rediseño organizacional que deberá completarse en los próximos 90 días, redefiniendo el mapa jerárquico del Estado misionero.