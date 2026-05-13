Nueva marcha federal Universitaria en Posadas

La comunidad universitaria de Posadas confirmó que este martes -12 de mayo- se realizará una nueva movilización en el marco de la 4ª Marcha Federal Universitaria, una jornada de protesta que tendrá réplicas en distintas ciudades del país.

La convocatoria comenzará a las 14 horas en el mástil de Posadas, donde se concentrarán estudiantes, docentes, no docentes y graduados para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar mayores recursos para las universidades nacionales.

La manifestación surge en medio de un escenario de creciente tensión entre el sistema universitario y el Gobierno nacional debido al congelamiento del presupuesto universitario desde diciembre de 2023, situación que, según denunciaron desde el sector educativo, generó un fuerte deterioro en el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior.

A través de un comunicado, los organizadores señalaron que la movilización busca “visibilizar la crítica situación que atraviesan las universidades nacionales”, afectadas por la falta de actualización presupuestaria frente al avance de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de salarios docentes y no docentes.

Además, cuestionaron los vetos presidenciales aplicados en 2024 y 2025 a iniciativas aprobadas por el Congreso que pretendían recomponer partidas destinadas a funcionamiento y salarios universitarios. También denunciaron una reducción de las transferencias nacionales a las casas de estudio, que estiman en un 45,6% entre 2023 y 2026.

Otro de los puntos expuestos por la comunidad educativa es el presunto incumplimiento de resoluciones judiciales que ordenaban garantizar el financiamiento previsto por ley para las universidades públicas.