Misiones sigue bajo alerta por frío extremo

El intenso frío continúa afectando a gran parte del país y Misiones permanece bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, según el último informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La advertencia alcanza a toda la provincia y forma parte de un amplio frente de aire polar que también afecta a Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta.

En tanto, el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta naranja, un nivel que implica un mayor riesgo para la salud debido a la persistencia de temperaturas extremadamente bajas.

El SMN recordó que la alerta amarilla indica que el frío puede tener un efecto leve a moderado sobre la salud, aunque representa un mayor peligro para niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Ante este escenario, el organismo recomendó evitar la exposición prolongada a las bajas temperaturas, utilizar varias capas de ropa liviana para conservar el calor corporal, mantener los ambientes calefaccionados de forma segura y evitar los cambios bruscos de temperatura.

También aconsejó mantenerse hidratado, no consumir bebidas alcohólicas, no fumar en espacios cerrados y acudir a un centro de salud en caso de presentar síntomas asociados al frío extremo. Además, pidió prestar especial atención a los grupos de mayor riesgo, como adultos mayores, embarazadas y niños.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que las alertas por frío extremo se emiten luego de comparar las temperaturas pronosticadas con los valores históricos registrados para cada región. El nivel de advertencia aumenta cuando las bajas temperaturas se mantienen durante varios días consecutivos, incrementando el riesgo para la población.