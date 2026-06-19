Misiones aprobó una ley para proteger a menores en entornos digitales

La Cámara de Representantes de Misiones sancionó este jueves dos leyes orientadas a reforzar la protección integral de niños, niñas y adolescentes frente a desafíos cada vez más presentes en la sociedad actual. Por un lado, aprobó la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Digitales y Prevención de Apuestas en Línea y, por otro, la Ley de Fortalecimiento de los Procesos de Vinculación Adoptiva.

Ambas iniciativas fueron resultado de la unificación de diversos proyectos presentados por legisladores de distintos espacios políticos durante los últimos años y obtuvieron despacho favorable de las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto.

La primera de las normas constituye uno de los marcos regulatorios más amplios impulsados en la provincia para abordar problemáticas vinculadas al uso de tecnologías digitales durante la infancia y la adolescencia. La legislación establece herramientas de prevención, regulación y asistencia frente a situaciones asociadas con la ludopatía online, el consumo problemático de contenidos digitales y la exposición excesiva a pantallas.

El texto aprobado fija como objetivo la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, promoviendo condiciones de acceso seguro y un uso responsable de las nuevas tecnologías. Además, incorpora mecanismos destinados a reducir factores de riesgo vinculados a prácticas adictivas, contenidos perjudiciales y sistemas de apuestas en línea.

Entre los puntos centrales figura la regulación de la publicidad relacionada con plataformas de apuestas. La ley prohíbe expresamente cualquier comunicación comercial dirigida a menores de edad o que utilice recursos especialmente orientados a captar su atención, como personajes infantiles, influencers juveniles o mensajes que vinculen el juego con el éxito personal, deportivo o económico.

La normativa también prevé controles sobre operadores y anunciantes, la creación de registros específicos, la implementación de canales de denuncia y la puesta en marcha de campañas permanentes de sensibilización y prevención.

Otro de los aspectos destacados es la incorporación de un Protocolo de Intervención Escolar ante Retos Virales de Riesgo. La herramienta buscará brindar a docentes y directivos pautas para detectar tempranamente desafíos difundidos en redes sociales que puedan poner en peligro la salud física o emocional de estudiantes.

Asimismo, la ley contempla la utilización de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para identificar patrones de conducta de riesgo vinculados con apuestas online y otros consumos digitales problemáticos.

La segunda norma sancionada apunta al fortalecimiento de los procesos de adopción en la provincia. La denominada Ley de Fortalecimiento de los Procesos de Vinculación Adoptiva establece un marco específico para las acciones de formación, orientación y acompañamiento interdisciplinario que desarrolla el Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (RUAAM).

La iniciativa busca generar mayores herramientas de apoyo para las familias y para los niños, niñas y adolescentes involucrados en procesos de vinculación y guarda con fines de adopción, promoviendo la construcción de vínculos familiares sólidos y sostenibles en el tiempo.

La legislación incorpora espacios de capacitación, encuentros grupales, instancias de orientación individual y dispositivos de acompañamiento profesional destinados a abordar aspectos jurídicos, emocionales y sociales vinculados a la adopción.

Entre sus objetivos se encuentran la prevención de interrupciones durante los procesos de vinculación, el fortalecimiento de las capacidades de crianza y el acompañamiento especializado durante las distintas etapas que atraviesan las familias adoptivas.

Además, establece que las intervenciones deberán regirse por principios como el interés superior del niño, el respeto por la identidad, la protección integral de derechos y la consideración de la historia personal de cada niño, niña o adolescente.

A pedido del diputado Cristian Castro, la Cámara se tomó un cuarto intermedio de diez minutos para que los jefes de bloques pudieran salir afuera del edificio para escuchar el reclamo de los docentes que se manifestaron.

Reforma judicial y digitalización

La Cámara de Representantes de Misiones dio estado parlamentario este jueves a dos proyectos impulsados por el bloque Encuentro Misionero que apuntan a modernizar áreas clave del Estado provincial.

Por un lado, ingresó la iniciativa de digitalización integral y despapelización de la administración pública, promovida por Carlos Rovira, Paula Franco y otros legisladores. La propuesta busca extender el uso de expedientes electrónicos, firmas digitales y sistemas interoperables entre organismos, con el objetivo de agilizar trámites, reducir costos y avanzar hacia una gestión estatal completamente digital.

Además, tomó estado parlamentario el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que propone la implementación del sistema acusatorio y una mayor oralidad en los procesos judiciales. La iniciativa prevé que los fiscales asuman la investigación de los delitos, mientras los jueces se concentren en controlar la legalidad de las actuaciones y garantizar el debido proceso.

Fuente: Primera Edición