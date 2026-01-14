Milei nombró a Diego Adúriz como nuevo Director Ejecutivo de Yacyretá

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) quedó oficialmente reconfigurada tras la firma del Decreto 15/2026, que dispuso cambios en los cargos jerárquicos del organismo. El movimiento no fue solo administrativo: también expone una pulseada política interna dentro del Gobierno nacional, con un reordenamiento de espacios que fortalece al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo.

En concreto, el Ejecutivo nacional designó como nuevo Director Ejecutivo de la EBY a Diego Luis Adúriz, un nombre vinculado al esquema de confianza del ministro Caputo.

El cambio implicó el desplazamiento de Alfonso Peña de la conducción ejecutiva, dirigente identificado con el círculo del expresidente Mauricio Macri, aunque no quedó fuera del armado: fue reubicado como Consejero dentro del Consejo de Administración.

El reacomodamiento, además, tiene impacto regional: el libertario misionero Rodrigo de Arrechea logró sostener su lugar en el Consejo de Administración, un dato relevante en el marco de la interna por el control de un organismo estratégico tanto por su peso institucional como por su capacidad operativa.

El Decreto 15/2026, fechado el 13 de enero de 2026, aceptó una serie de renuncias y confirmó nuevas designaciones para garantizar el “normal funcionamiento” del organismo binacional. Yacyretá, por su estructura, se compone de un Consejo de Administración con ocho integrantes (cuatro por Argentina y cuatro por Paraguay) y un Comité Ejecutivo con dos directores: el Director Ejecutivo Argentino y el Director Ejecutivo Paraguayo, con igualdad de responsabilidades.

Desde diciembre de 2023, Ardúriz era jefe de asesores de Luis Caputo, de quien además es primo. En el árbol familiar, Octavio Caputo Oliveto y Josefa Adúriz García Yañez son los padres de Nicolás Caputo, más conocido como «Nicky». El hermano de Josefa, tío de Nicky, es Manuel Aduriz quien a su vez tiene un hijo: Diego Luis, el flamante titular de Yacyretá.

El punto más fuerte del decreto es la designación de Diego Luis Adúriz como Director Ejecutivo a partir del 12 de enero de 2026, con mandato hasta enero de 2031.

En términos políticos, el nombramiento es leído como un avance concreto de Caputo sobre una estructura que, por su historia y dimensión, siempre estuvo atravesada por negociaciones entre distintos sectores del poder nacional.

La decisión además refuerza un mensaje interno del Gobierno: la estructura energética y administrativa debe responder al núcleo económico, alineada con la lógica de ajuste, control del gasto y conducción centralizada.

De Arrechea continúa en el Consejo

En el plano regional, el dato político relevante es que Rodrigo de Arrechea, dirigente de La Libertad Avanza misionero, continúa dentro del Consejo de Administración.

Su permanencia no es menor: en el marco de los cambios impulsados por Nación, el Consejo se convierte en el espacio donde se disputa la representación territorial y donde se definen lineamientos estratégicos.

El decreto, además, oficializó la designación de Manuel Ignacio Chavarría Bertolami como Consejero en Yacyretá para completar mandato hasta agosto de 2026, en el marco de renuncias previas que dejaron vacantes dentro del Consejo.