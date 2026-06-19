Se espera un nuevo evento de lluvias y tormentas desde esta tarde y mañana, sobre el Litoral argentino.

El desplazamiento de un frente frio sobre Chaco y Corrientes durante la tarde de hoy, formará una línea de tormentas acompañadas por fuertes lluvias, moderadas a fuertes ráfagas de vientos (>70km/h) y ocasional caída de granizos, el cual puede provocar anegamientos de calles.