La Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones no participará de la reunión convocada por el Inym

La Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam) comunicó que no asistirá a la reunión convocada para este martes 13 de enero por el nuevo presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa. La entidad explicó que la decisión responde a desacuerdos con la modalidad establecida para el encuentro, al considerar que el esquema propuesto no garantiza una representación adecuada del sector productivo yerbatero en el ámbito institucional.

En el documento difundido, Apam señala que el método dispuesto para el desarrollo de la reunión “es contraproducente para el sector yerbatero”, ya que “pone un límite de participación de cuatro asociaciones de productores”. Según expresa la entidad, esta limitación condiciona el alcance del intercambio entre los actores involucrados. La asociación advierte que, bajo estas condiciones, “no estará representada toda la zona productora”, lo que impacta directamente en el abordaje de la situación actual del sector. En ese sentido, remarca que la metodología planteada termina “acotando la información y diagnóstico socio económico a ser socializado”.

Asimismo, Apam sostiene que la convocatoria establecida por la nueva conducción del Inym genera consecuencias internas en el sector. En el texto se indica que esta forma de organización termina “dividiendo a los productores y sembrando dudas sobre la transparencia y objetivos que encabeza la nueva presidencia de la institución”.

Otro de los puntos señalados en el comunicado refiere a la exclusión de actores del sector yerbatero. Al respecto, la entidad manifiesta que “la exclusión de asociaciones, de mujeres y hombres comprometidos con el crecimiento y desarrollo de la producción de yerba mate, en una reunión como esta, con la máxima autoridad de la Institución más importante del sector, en un momento de profunda crisis como la actual, no puede ni debe ser admitida”.

Finalmente, Apam reafirma su posición institucional y sus reclamos históricos. En el documento ratifica “principios como el trabajo en conjunto, la diversidad y la ayuda mutua” y reitera “el reclamo permanente de la restitución de todas las facultades del Inym, acorde a la Ley 25.564 que le dio origen y está vigente”.