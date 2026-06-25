Heladas en Misiones

La ola de frío polar continúa haciendo sentir sus efectos en Misiones y este miércoles dejó un nuevo amanecer con temperaturas muy bajas en distintos puntos de la provincia, además de heladas en zonas rurales y localidades del interior.

Según los registros meteorológicos de las primeras horas de la mañana, Puerto Iguazú y Eldorado encabezaron los valores más bajos, con apenas 1,4°C. En tanto, Bernardo de Irigoyen registró 3,8°C, aunque la sensación térmica descendió hasta 1,4°C debido a las condiciones atmosféricas presentes en la zona.

En Posadas, la jornada comenzó con 4,7°C, cielo despejado y presencia de neblina, una condición habitual durante las mañanas frías que se registran por estos días en la capital provincial. Los datos corresponden a las 7 de la mañana, cuando gran parte de la provincia permanecía bajo la influencia de una masa de aire polar que mantiene las temperaturas por debajo de los valores habituales para esta época del año.

Las bajas temperaturas favorecieron la formación de heladas en áreas rurales de distintos municipios, especialmente en sectores bajos, campos abiertos y zonas alejadas de los centros urbanos. En varias localidades del centro y norte misionero, los productores observaron los primeros mantos blancos sobre pastizales y cultivos al comenzar la jornada.

Una de las postales más marcadas se registró en Cerro Azul, donde la localidad amaneció cubierta de escarcha por la intensidad del frío. Durante las primeras horas de este miércoles, los termómetros marcaron apenas 3°C, una temperatura que favoreció la formación de heladas en campos, pastizales y vehículos, que quedaron cubiertos por una fina capa blanca.

Los pronósticos indican que el ambiente frío persistirá durante los próximos días, con mínimas que seguirán ubicándose entre los 2°C y los 6°C en gran parte de la provincia. Además, las condiciones de tiempo estable y la ausencia de lluvias contribuirán a que las madrugadas continúen siendo muy frías, con posibilidades de nuevas heladas en sectores rurales.

Ante este escenario, los organismos meteorológicos recomiendan tomar precauciones, especialmente con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, además de proteger a mascotas y resguardar plantas sensibles a las bajas temperaturas.