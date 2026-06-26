viernes, junio 26, 2026
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Habilitaron los paseos náuticos en el Moconá

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Tras el descenso del nivel del arroyo Yabotí, este viernes quedaron nuevamente habilitados el ingreso al Parque Provincial Moconá y los paseos náuticos, que habían sido suspendidos preventivamente debido a la crecida registrada días atrás.

La reapertura fue confirmada durante esta mañana luego de verificarse que las condiciones eran seguras para el ingreso de visitantes y el normal funcionamiento de las excursiones náuticas.

El Parque Provincial Moconá abre todos los días de 09:30 a 17:00, con permanencia permitida dentro del predio hasta las 18:00.

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