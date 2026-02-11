Este miércoles se debate la reforma laboral

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció que existe un “acuerdo” legislativo para debatir este miércoles la reforma laboral en el Senado, tras meses de negociaciones con bloques aliados, gobernadores y sectores sindicales y empresariales. Según explicó, el proyecto llega a la sesión con 28 modificaciones consensuadas y con los votos necesarios para su aprobación.

Uno de los principales cambios fue la eliminación del artículo que contemplaba la rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas, una medida que implicaba un impacto fiscal superior a los 2 billones de pesos para las provincias. Desde el oficialismo señalaron que el tema quedará sujeto a una discusión más amplia dentro de un eventual pacto federal.

En el plano sindical, el Gobierno aceptó el reclamo de la CGT y se mantendrá por dos años el denominado aporte solidario a los gremios, con un tope del 2%. Además, las cargas destinadas a las obras sociales se sostendrán en el 6%, sin reducciones. También continuará el aporte obligatorio a las cámaras empresariales, con un límite del 0,5%.

Entre otras concesiones incorporadas al texto final, se estableció que los bancos seguirán siendo los únicos responsables del pago de salarios, dejando fuera a las billeteras virtuales, que figuraban en la propuesta original.

Bullrich aseguró que el consenso alcanzado fue resultado de intensas negociaciones entre distintas fuerzas políticas, entre ellas la UCR, el PRO y partidos provinciales. “Una ley no es la imposición de una parte sobre la otra, sino la construcción de un acuerdo”, afirmó, al justificar los cambios realizados para reunir el respaldo necesario.

De acuerdo al poroteo legislativo, La Libertad Avanza cuenta con 20 senadores propios y sumaría apoyos clave de la UCR, el PRO y bloques provinciales, alcanzando un total estimado de 41 votos. La sesión está convocada para este miércoles a las 11 y podría marcar un avance decisivo en el tratamiento de la denominada ley de modernización laboral.