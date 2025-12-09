El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias

El Gobierno formalizó la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta el 30 de diciembre.

Ya lo había confirmado la semana pasada el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien adelantó que los diputados y senadores tratarán, a partir del 10 de diciembre, los proyectos de ley del Presupuesto 2026 y la reforma laboral, entre otros.

La medida se implementó a través del Decreto 865/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Entre otras iniciativas que La Libertad Avanza busca aprobar en estas sesiones extraordinarias con la nueva conformación del Congreso se encuentra el proyecto de Inocencia Fiscal, que pretende modificar la práctica del régimen tributario; el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; la Reforma del Código Penal con más de 900 artículos para actualizar penas sobre varios delitos; y la Reforma de la Ley de Glaciares.

Durante esta semana, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo diferentes reuniones con los gobiernos provinciales para buscar el apoyo a la aprobación de las iniciativas del oficialismo, especialmente para el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. Entre los encuentros se destacó el que tuvo con el mandatario de La Pampa, Sergio Zillioto, y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.

Desde el Gobierno trascendieron que tendrían el apoyo necesario para obtener la aprobación del Presupuesto 2026, pero no así para la reforma laboral. Este ultimo comenzará su tratamiento en el Senado, al igual que lo hará la reforma del Código Penal y de la Ley de Glaciares.

Gran parte de los proyectos quedarán a medio camino por el parate de las Fiestas de fin de año, pero se espera que sean retomados en febrero. Lo que es seguro es que esta semana comenzarán unos días de alto voltaje político, antes de que termine el 2025 y cuando Milei cumple sus primeros dos años de mandato.