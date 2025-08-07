Diputados dio media sanción al proyecto que aumenta el financiamiento universitario

Con 158 votos a favor, 75 en contra y cinco abstenciones, se aprobó en Diputados el proyecto de financiamiento universitario, que apunta a la actualización de los salarios y de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios.

La convocatoria ocurre luego de la movilización de personas con discapacidad del martes y en simultáneo a la de jubilados en las inmediaciones del Congreso, que reclamaron por los nuevos vetos de Javier Milei a las leyes sancionadas en julio.