Diputados dio media sanción al proyecto que aumenta el financiamiento universitario
Con 158 votos a favor, 75 en contra y cinco abstenciones, se aprobó en Diputados el proyecto de financiamiento universitario, que apunta a la actualización de los salarios y de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios.
La convocatoria ocurre luego de la movilización de personas con discapacidad del martes y en simultáneo a la de jubilados en las inmediaciones del Congreso, que reclamaron por los nuevos vetos de Javier Milei a las leyes sancionadas en julio.
El proyecto, impulsado por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) propone actualizar por inflación automáticamente los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación, ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumenta las becas, entre otros puntos.