miércoles, octubre 15, 2025
Lo último:
Información GeneralUltimas Noticias

Despistó un colectivo y 42 pasajeros fueron asistidos en Garuhapé

Argenta Plus

Un colectivo de la empresa Kruse que viajaba desde Comandante Andresito hacia Posadas despistó esta mañana en el kilómetro 1482 de la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Garuhapé.

En el vehículo se trasladaban 43 personas, incluido el chofer. De ellas, 42 fueron asistidas y derivadas a distintos centros de salud de Puerto Rico y Garuhapé por personal de Salud Pública, en conjunto con efectivos de la Policía de Misiones.

En tanto, una mujer permanece con un brazo atrapado debajo del ómnibus, por lo que bomberos y personal especializado trabajan cortando parte de la estructura para rescatarla.

En el lugar intervienen la Comisaría de Garuhapé, la Unidad Regional IV de Puerto Rico y la División Criminalística, quienes continúan con las pericias para determinar las causas del siniestro.

No se registran víctimas fatales.

También te puede gustar

Elevan a juicio la causa contra los hermanos Kiczka

Argenta Plus

Guillermo Francella ganó el premio Fenix 2016 por «El Clan»

Argenta Plus

Comienza el análisis del Presupuesto provincial 2025

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *