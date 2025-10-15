Despistó un colectivo y 42 pasajeros fueron asistidos en Garuhapé

Un colectivo de la empresa Kruse que viajaba desde Comandante Andresito hacia Posadas despistó esta mañana en el kilómetro 1482 de la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Garuhapé.

En el vehículo se trasladaban 43 personas, incluido el chofer. De ellas, 42 fueron asistidas y derivadas a distintos centros de salud de Puerto Rico y Garuhapé por personal de Salud Pública, en conjunto con efectivos de la Policía de Misiones.

En tanto, una mujer permanece con un brazo atrapado debajo del ómnibus, por lo que bomberos y personal especializado trabajan cortando parte de la estructura para rescatarla.

En el lugar intervienen la Comisaría de Garuhapé, la Unidad Regional IV de Puerto Rico y la División Criminalística, quienes continúan con las pericias para determinar las causas del siniestro.

No se registran víctimas fatales.