Designan al contador Rodrigo Martín Correa como representante del Inym

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este viernes la designación del contador público Rodrigo Martín Correa como nuevo representante del Gobierno en el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), mediante el Decreto 873/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La resolución señala que la designación responde a la necesidad de cubrir el cargo vacante correspondiente al representante del Poder Ejecutivo en el organismo, función prevista en el artículo 6° de la Ley 25.564, que creó el INYM como un ente de derecho público no estatal con jurisdicción en todo el país.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo destaca que Correa “reúne las condiciones necesarias de idoneidad para el desempeño del cargo”, el cual será ejercido bajo la modalidad ad honorem, tal como lo establece el artículo 25 del Decreto 1240/02 y su modificatorio. De esta manera, la incorporación del nuevo representante no generará gastos adicionales para el Estado.

El texto también indica que la medida cuenta con la intervención del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía, en cumplimiento de los procedimientos administrativos vigentes.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, ordena comunicar y publicar la designación en el Registro Oficial para su correspondiente archivo. Con esta resolución, el INYM completa nuevamente la representación del Poder Ejecutivo en su directorio.