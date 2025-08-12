Conmoción en Posadas: mató a sus hijos, hirió gravemente a su pareja y luego se quitó la vida

En la mañana de este lunes, la Policía de Misiones tomó conocimiento, a través de un familiar, que nadie atendía en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Cedro y 57, en el barrio San Lorenzo, de Posadas. Por tal motivo, los efectivos acudieron al lugar y, al ingresar al domicilio, hallaron a tres personas fallecidas y dos heridas.

Según las primeras informaciones, en el lugar fue encontrado el cuerpo de José Ricardo Ferreyra, de 47 años, pendiendo de un tirante del techo. Debajo, yacía sin vida su hija de 13 años con una herida cortante en el cuello. En otro sector de la vivienda, se halló el cuerpo de un joven de 21 años, con discapacidad, también con un corte en el cuello.

Asimismo, una mujer mayor de edad, pareja de Ferreyra, fue hallada con lesiones cortantes en el cuello y trasladada de urgencia en ambulancia al hospital. En una habitación del fondo, un hombre con discapacidad, hermano de la mujer, presentaba heridas similares y también fue derivado para su atención médica.

La Policía continúa trabajando en el lugar junto a peritos y la Justicia, mientras se investigan las circunstancias y el móvil de este hecho.

