Nuevo aumento en las tarifas de los peajes

La Dirección Nacional de Vialidad oficializó un nuevo aumento en los peajes de los corredores viales nacionales mediante la Resolución 248/2026, publicada esta semana en el Boletín Oficial Resolución 248. La medida alcanza a los tramos I a X bajo concesión de Corredores Viales S.A. y en Misiones impacta directamente en el Tramo III, sobre la Ruta Nacional 12.

El incremento rige para las estaciones de Santa Ana y Colonia Victoria y abarca todas las categorías vehiculares en el sistema de pago manual.

Así quedan las tarifas en Misiones

Categoría 1 : de $1.300 a $1.500

: de $1.300 a $1.500 Categoría 2 : de $2.600 a $3.000

: de $2.600 a $3.000 Categoría 3 : de $3.800 a $4.500

: de $3.800 a $4.500 Categoría 4 : de $5.100 a $6.000

: de $5.100 a $6.000 Categoría 5: de $6.300 a $7.500

Las subas oscilan entre $200 y $1.200 según el tipo de vehículo, con mayor impacto en el transporte pesado.

La resolución establece que los nuevos valores entrarán en vigencia luego de ser publicados durante dos días consecutivos en al menos dos medios periodísticos de la zona, antes de su aplicación efectiva Resolución 248. También dispone su difusión en la página web oficial y la notificación a la empresa concesionaria.

Desde Vialidad Nacional indicaron que la actualización busca garantizar el mantenimiento y la calidad del servicio en los corredores bajo gestión nacional. Además, se continúa promoviendo el uso del sistema TelePASE, que ofrece descuentos y agiliza el paso por las estaciones.

Al tratarse de rutas nacionales, la decisión depende exclusivamente del Estado nacional y ya quedó formalizada para su próxima implementación.