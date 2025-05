Nación anunció que los presos no podrán tener celulares ni ser beneficiarios de planes sociales

Manuel Adorni comunicó una nueva medida para los presos en conjunto al plan “Ocio Cero”. Las personas detenidas o condenadas penalmente ya no podrán ser beneficiarias de planes sociales ni tendrán sus celulares.

Manuel Adorni encabezó este lunes su habitual conferencia de prensa y anunció una contundente medida contra los presidiarios. Informó que el Gobierno nacional dispuso que las personas detenidas o condenadas penalmente ya no podrán ser beneficiarias de planes sociales. Tampoco podrán tener sus celulares durante su estadía en las celdas.

Esta medida comunicada por el vocero presidencial fue impulsada por los ministerios de Capital Humano y Justicia para avanzar con el programa “Ocio Cero”, que indica que los presos deben trabajar durante el cumplimiento de su condena.

De qué trata el programa “Ocio Cero”

“El que no hace nada, no cobra. El que hace trabajo productivo, cobra por lo que hace, no por estar preso” comunicó Patricia Bullrich en abril de este año sobre el lanzamiento del programa “Ocio Cero”.

“Este sistema funcionaba como una entrega directa de dinero, premiando la inactividad con recursos del Estado”, agregó la ministra de Seguridad. Además, informó que solo el 5% de los internos podrán ser asignados a tareas generales, como limpieza y mantenimiento. Estas personas tendrán un límite para trabajar de ocho horas diarias.

“El resto deberá cumplir con las tareas básicas de convivencia -limpieza de celdas y espacios comunes- sin recibir pago alguno”, indicó el Ministerio de Seguridad.

El Ministerio comunicó que el programa “Ocio Cero” irá de la mano del programa “Manos a la Obra”, lanzado en octubre de 2024, que impulsa trabajos para los detenidos: “Las cárceles tienen que ser sanas y limpias, no para castigos sino para la reinserción. Y el Código Penal de la Nación dice que las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas. Con este programa no estamos haciendo ni más ni menos que cumplir con nuestro Código Penal”.

“No queremos volver a mandar un delincuente a la calle, pero tampoco queremos que los delincuentes, en vez de trabajar, como hace cualquier persona que todos los días se levanta y toma un tren, un colectivo, monta un caballo o va caminando a su trabajo en cualquier parte del país para cobrar un salario, aquí cobren un salario por no hacer nada”, comunicó Patricia Bullrich.