Martín Arjol será candidato del partido libertario en Misiones

El diputado nacional Martín Arjol confirmó este lunes su candidatura por el Partido Libertario en Misiones, dejando atrás definitivamente su pertenencia a la Unión Cívica Radical (UCR). El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa donde el legislador misionero definió su nuevo rumbo político y su apoyo a las ideas que impulsa Javier Milei.

“Esto es la muestra de lo que decíamos, que nosotros estábamos acompañando a Javier Milei, por lo que está haciendo, transitando en la República Argentina, no lo hicimos ni por cargos, ni por ser candidatos de Javier Milei. Hoy no lo estamos haciendo. No somos candidatos oficiales de Javier Milei”, aclaró Arjol, en relación a su acompañamiento al proyecto libertario a nivel nacional.

Consultado sobre las recientes declaraciones de Mauricio Macri, que había cuestionado a quienes se suman a las filas libertarias, Arjol fue categórico: “Esto que dice Macri tiene que ver más con un despecho de él quizás que con una convicción que tenemos nosotros». Además, reafirmó su postura asegurando: “Yo no soy el candidato de Javier Milei oficial y, sin embargo, voy a seguir acompañándolo a nivel nacional en las responsabilidades que me tocan en las gestiones macroeconómicas. Lo voy a seguir haciendo con la plena convicción de que es el rumbo que tiene que transitar la Argentina para salir definitivamente de la crisis y para iniciar un camino virtuoso hacia el futuro en la Argentina. Así que la definición de Macri me tiene sin cuidado y creo que tiene que ver más con una situación, no sé si personal de él”.

Arjol también hizo referencia al contexto electoral nacional: “Está viendo cómo subsiste la ciudad y me parece que tiene que ver más con una situación de desesperación propia de él que una aseveración hacia los dirigentes que, como digo, el tiempo corre el velo y demuestra que no era así”.

Respecto a su salida de la UCR y el éxodo de dirigentes de ese espacio, Arjol expresó: “Yo me siento muy cómodo donde estoy, no me siento representado por ese camino, por esas ideas. Me siento cómodo con la invitación del Partido Libertario a representarlo. Para mí es muy importante entender la decisión que tomamos en aquel momento, el año pasado, difíciles, criticadas, pero que hoy nos ponen en este lugar de la Argentina”.

El diputado insistió en la importancia de sostener la coherencia ideológica: “Uno no puede, en las ideas que defendió, estar en un espacio político que no está de acuerdo en esas ideas”. Además, cuestionó algunas críticas internas: “Hay muchos dirigentes que me critican a mi y a mi decisión, pero van con espacios políticos que han votado exactamente lo que yo he votado a nivel nacional. Entonces la pregunta es, ¿hay un enojo con Arjol o hay un enojo con representar esas ideas?”.

En ese sentido, reafirmó: “En esta decisión quiero ser muy claro donde estoy, no solo donde estoy en la provincia de Misiones, que estoy siempre en mismo lugar, sino donde estoy a nivel nacional. Y a nivel nacional, compañero de Javier Milei, vuelvo a reiterar, no estoy para absolutamente nada, sino por la necesidad que creo profundamente que necesitan los argentinos de salir, de salir con mayor libertad, de salir con mayor prosperidad. Y es verdad que falta mucho en el transitar de la salida de la crisis, pero también es verdad que este es el camino que tenemos que transitar”.

Sobre las posibilidades electorales de vencer al oficialismo misionero, Arjol se mostró confiado: “Claro que sí. En el 2021 le ganamos a la Renovación. Esta es la provincia del ‘no se puede’. No se puede en todo: no se puede bajar impuestos, no se puede hacer lo otro, no se puede hacer nada, hasta que se hace. En el 2021, decían, nadie le puede ganar a la Renovación. Yo soy el ejemplo vivo, le hemos ganado a la Renovación».

Finalmente, cerró su mensaje con un llamado a respetar la voluntad popular: “Nosotros vamos a trabajar convencidos de que podemos ganar y ese va ser el trabajo nuestro. Nosotros no vamos a criticar a los espacios opositores, cada uno tomará su decisión, su propuesta. El pueblo soberano, el domingo 8, va a tener un resultado favorable y, como hicimos siempre, cuando nos tocó ganar, en el 2021 ganamos a la Renovación, aceptar el resultado, y cuando nos toca perder, aceptar el resultado y aprender de los errores”.

