La CGT anunció que realizará un paro general antes del 10 de abril

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que llevará a cabo un paro general de 24 horas contra el Gobierno de Javier Milei antes del 10 de abril, en protesta por la falta de diálogo y la política económica de la administración nacional. El anuncio fue realizado por el cotitular cegetista Héctor Daer durante el congreso de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), realizado en la sede de Azopardo 802, con la presencia de figuras clave de la central obrera, incluido Hugo Moyano.

Daer explicó que la propuesta será debatida en una reunión del Consejo Directivo de la CGT el próximo jueves y luego será refrendada en un plenario de delegaciones regionales. La medida se adelantará antes del 10 de abril para evitar que coincida con el feriado del 2 de abril y la tradicional marcha de los jubilados que se lleva a cabo ese día.

Los motivos del paro fueron claramente expuestos por Daer, quien criticó las recientes declaraciones de Javier Milei en Davos y denunció que el Gobierno “pisa las paritarias”. “Este Gobierno no cree en el diálogo, no habla con nadie. Dialogar significa ir a un horizonte de construcción. Esto no sucedió nunca”, afirmó el sindicalista. Además, cuestionó las medidas económicas que, según la CGT, están afectando los salarios y la industria local.

La decisión de acelerar el paro no es compartida por toda la dirigencia de la CGT, ya que algunos miembros, como Gerardo Martínez de la UOCRA, preferían esperar un momento más propicio para forzar una negociación con el Gobierno. Sin embargo, los sectores más intransigentes, apoyados por figuras como Daer y Andrés Rodríguez (UPCN), consideran que este es el momento adecuado para presionar a un Gobierno que, según ellos, comienza a perder apoyo popular debido a una serie de errores, incluido el escándalo de la criptomoneda.

La CGT también expresó su rechazo a la desregulación de la industria, citando como ejemplo la decisión de volver a exportar ganado en pie, lo que podría destruir la industria frigorífica de exportación. Daer denunció que esta política forma parte de un plan para favorecer a las grandes corporaciones y desmantelar las regulaciones nacionales que protegen los intereses de la industria y el trabajo.

Al finalizar el congreso, Daer también criticó al Gobierno por querer «revisar la historia reciente» y por no tomar en cuenta los principios de justicia social que, según él, han sido fundamentales en la construcción del país desde mediados del siglo pasado.

