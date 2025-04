Germán Kiczka se desligó del consumo de material de abuso sexual infantil

El ex diputado Germán Kiczka (44) y su hermano Sebastián Kiczka (47) realizaron en la mañana de este lunes una ampliación de sus declaraciones indagatorias en el Tribunal Penal Nro 1 para «aclarar» algunos puntos que se ventilaron en el juicio oral que comenzó el 31 de marzo y finalizará el miércoles 16 por tenencia, distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil (MASI). Además, el hermano mayor enfrenta cargos por presunto abuso de una menor.

El primero en hacer su ampliación fue Germán Kizcka para hacer referencia al uso de material informático que se encontró en el allanamiento llevado adelante por la Justicia. También para explicar cuál fue el motivo para realizar grabaciones y subirlas a You Tube, específicamente se refirió a lo que dieron en llamar «El Show de Germán».

La solicitud que hizo fue respecto a las indagatorias que se hicieron donde declaró su prima Melissa y su pareja Alejandra.

El ex legislador de Activar habló en primer término acerca del pendrive que se encontró cuando allanaron su propiedad.

«Cuando hablaron de pendrive yo estaba convencido que me lo plantaron. Yo estaba seguro que me lo plantaron porque yo sabía que no tenía un pendrive en mi casa y decía que me lo plantaron porque eso es fácil y bueno ahí me empecé a preocupar. Sin embargo cuando se empezó a hablar que el pendrive era Fiat ahí lo registré porque me acordaba del pendrive, que como dijo Alejandra, le había regalado a mi papá cuando se compró la Fiat Fiorino, de hecho era un pendrive que yo lo había utilizado», dijo.

Acotó: «Yo todavía no vivía en la casa donde vivo ahora y estudiaba a distancia en aquel entonces, entonces bajaba mis apuntes, por ahí bajaba facturas, bajaba cosas de trabajo y en el pendrive, para ir a imprimir a una librería o alguna de las oficinas porque ahí no teníamos impresora o sea que me acordaba porque lo había usado en distintas oportunidades, pero eso fue allá por el 2015 2016. Después yo ya sé mi vida por otro lado y no supe más nada de ese pendrive, ni me acordaba del pendrive. Entonces le pregunté a mi hermano (Sebastián). Él me dice, sí, que lo había utilizado, que sí lo había llevado a mi casa y que estaba seguro de que se lo había vuelto a llevar a su donde él vivía, bueno evidentemente no fue así».

El ex diputado aseguró: «Le pregunté a mi hermano respecto a la Lenovo, porque estamos en la misma celda ahora alojados, él me aseguró que después de haberla utilizado borró todos los archivos y yo nunca me crucé con esos archivos mientras utilizaba la computadora y él me aseguró que los borró. Eso quiero que quede perfectamente registrado. Él dice que lo borró y yo jamás me lo crucé en la computadora», relató en la primera parte de su ampliación.

«Otro punto es que se habla de una palabra indebida que aparece en un grupo de Telegram. Eso también quiero aclarar», señaló el ex legislador. «Esos grupos de Telegram de gente desconocida que suelen por ahí subir la foto de una modelo o lo que fuera, todo legal, son grupos donde yo más escribí, jamás pregunté, jamás participé de ninguna manera y eso está a la vista porque están los mensajes. Entonces esta palabra indebida que haya escrito alguien, no sé quién porque no lo conozco, no tiene ningún fundamento para ser atribuida a mí. Nunca, en ninguno de los casos ni antes ni después. nunca escribí. nunca respondí. nunca pregunté. nunca me involucré en esos grupos de Telegram.

Seguidamente relató que fue hecho a modo de distracción para los sobrinos que vivían en un departamento de Buenos Aires. Le había enviado videos que luego se fueron sumando con la incorporación de otros familiares, como sus hermanos, padre y madre. Porque en esos meses de pandemia por el coronovirus todos se fueron a vivir a la casa familiar.

Recordó que como en aquel entonces WhatsApp no permitía compartir material de video de mayor peso optaron, a sugerencia de su cuñado, profesional de Informática, a subir videos a You Tube y dieron en llamar El Show de Germán.

«Para nosotros era un placer espectacular. Mi mamá estaba fascinada. Me dolió muchísimo que una actividad que habíamos hecho en familia con muchísimo amor fuera tergiversado para mostrar una cosa tan perversa como se quiso mostrar pero esa es la historia y todavía está en YouTube. Si hubiese habido algo fuera de lugar, YouTube hace rato ya lo habría sacado», afirmó Germán Kiczka.

También recomendó que lo vean. «Les invito que lo miren porque los videos están buenísimos, muy divertidos», expresó al finalizar.

Luego de su declaración ampliatoria le tocó el turno a su hermano Sebastián.

«Yo no sabía que mirar esos videos era ilegal»

El mayor de los Kiczka, Sebastián fue breve en su declaración. Fue para atribuirse toda la responsabilidad por el uso de la computadora y su descargo en el pendrive que luego olvidó borrar lo bajado de Internet.

«Lo primero que quiero decir es que realmente yo no sabía que ver esos videos (por material de abuso sexual infantil) era ilegal. Para mi eso está en Internet, al alcance». «Y aclarar que un día, en lo de mi hermano, estaba usando la computadora. Yo no puedo evitar ver esto, donde tengo una oportunidad miro, tomo cerveza. Soy una persona ansiosa y en lo de mi hermano empecé a tomarme a mirar eso (MASI) en la computadora, tomar cerveza, qué sé yo y otros excesos que ya seguramente saben que consumo. Y bueno, se estiró la noche, me olvidé de la computadora, convencido que borré todo eso para no dejar rastro. Me olvidé del pendrive. Yo siempre ando con pendrive porque uso para ir a la librería y para mis trabajos. Y nada, eso quería decir, que yo pensé que borré todo, dejé el pendrive y ya mucho más no me acuerdo», manifestó para retirarse y volver al lugar donde estaba, en compañía de su abogado defensor.